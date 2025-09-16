На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда Еврокомиссия представит новый пакет антироссийских санкций

ЕК: 19-й пакет санкций против России представят, когда он будет готов
IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) обсуждает 19-й пакет антироссийских санкций и представит его, когда он будет готов. Такое заявление сделала представитель ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе, пишет ТАСС.

«Обсуждения продолжаются, мы хотим подготовить надежный пакет и представим его, как только он будет готов», — сказала Пинью.

До этого стало известно, что Евросоюз (ЕС) отложил очередной пакет санкций на неопределенный срок.

Евросоюз изучает возможность введения полного запрета на въезд российских туристов. Предполагается, что дополнительные ограничения на выдачу туристических виз включат в 19-й пакет антироссийских санкций. Кроме того, Брюссель разрабатывает новую стратегию, касающуюся выдачи «шенгена» россиянам, и рассматривает возможность ограничения свободы передвижения российских дипломатов. В Москве подчеркнули, что действия ЕС не останутся без ответа.

Большая часть стран ЕС, граничащих с Россией, уже серьезно ограничила выдачу виз. Однако, как писал портал Euractiv, Испания, Италия, Греция, Франция и Венгрия по-прежнему относительно свободно выдают визы россиянам, поскольку «рассчитывают на поток российских туристов летом или в период отпусков».

Ранее в посольстве ФРГ разъяснили ситуацию с визовыми ограничениями для россиян.

Санкции против России
