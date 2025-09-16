На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Постпреды в ЕС сняли с повестки санкции против России

Постпреды стран Евросоюза сняли с повестки обсуждение санкций против России
true
true
true
close
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Постпреды стран Евросоюза (ЕС) исключили из повестки вопрос о введении новых санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, который имеется в распоряжении агентства, пункт по обмену мнениями «о российской агрессии против России (19-й санкционный пакет) исключен из повестки».

До этого этот пункт был включен в список тем к обсуждению под ремаркой «возможно».

16 сентября представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью заявила на брифинге в Брюсселе, что ЕК обсуждает 19-й пакет антироссийских санкций и представит его, когда он будет готов.

До этого сообщалось, что ЕС отложил очередной пакет санкций на неопределенный срок.

Евросоюз изучает возможность введения полного запрета на въезд российских туристов. Предполагается, что дополнительные ограничения на выдачу туристических виз включат в 19-й пакет антироссийских санкций. Кроме того, Брюссель разрабатывает новую стратегию, касающуюся выдачи «шенгена» россиянам, и рассматривает возможность ограничения свободы передвижения российских дипломатов. В Москве подчеркнули, что действия ЕС не останутся без ответа.

Ранее в Еврокомиссии признали, что ЕС не может запретить выдавать визы россиянам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами