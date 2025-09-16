Постпреды в ЕС сняли с повестки санкции против России

Постпреды стран Евросоюза сняли с повестки обсуждение санкций против России

Постпреды стран Евросоюза (ЕС) исключили из повестки вопрос о введении новых санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, который имеется в распоряжении агентства, пункт по обмену мнениями «о российской агрессии против России (19-й санкционный пакет) исключен из повестки».

До этого этот пункт был включен в список тем к обсуждению под ремаркой «возможно».

16 сентября представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью заявила на брифинге в Брюсселе, что ЕК обсуждает 19-й пакет антироссийских санкций и представит его, когда он будет готов.

До этого сообщалось, что ЕС отложил очередной пакет санкций на неопределенный срок.

Евросоюз изучает возможность введения полного запрета на въезд российских туристов. Предполагается, что дополнительные ограничения на выдачу туристических виз включат в 19-й пакет антироссийских санкций. Кроме того, Брюссель разрабатывает новую стратегию, касающуюся выдачи «шенгена» россиянам, и рассматривает возможность ограничения свободы передвижения российских дипломатов. В Москве подчеркнули, что действия ЕС не останутся без ответа.

Ранее в Еврокомиссии признали, что ЕС не может запретить выдавать визы россиянам.