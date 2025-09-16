На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт объяснил недовольство Запада участием Индии в учениях «Запад-2025»

Политолог Ткаченко назвал сигналом Западу участие индии в учениях Запад-2025
Виктор Толочко/РИА Новости

На Западе были уверены, что Индия останется частью британской цивилизации, однако эта позиция оказалась ошибочной. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко, комментируя участие индийских военнослужащих в российско-белорусских военных учениях «Запад-2025».

Эксперт выделил последовательные шаги Индии, демонстрирующие ее переход к многовекторной политике: участие в саммите БРИКС в Казани, визит премьера Нарендры Моди на саммит ШОС в Тяньцзинь, а также жесткий ответ на требование США прекратить закупки российской нефти.

Что касается участия Индии в маневрах, это свидетельствует о том, что Нью-Дели воспринимает Москву в качестве военного партнера и союзника. По оценке Ткаченко, Запад упустил момент, когда страна начала дистанцироваться от давления и принципиально менять внешнеполитический курс, и теперь Вашингтону и Брюсселю остается лишь констатировать изменение баланса сил в регионе.

«Они потеряли Дели по своей собственной глупости. Будет ли это движение обратимым — неизвестно. Но пока есть повод для того, чтобы им расстраиваться, а России порадоваться», — подчеркнул политолог.

Совместные учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» стартовали 12 сентября. Их основной целью является проверка возможностей Москвы и Минска по обеспечению безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран.

Нью-Дели направил на маневры 65 военнослужащих, включая бойцов Кумаонского полка, что, по мнению западных аналитиков, стало «переходом красной линии» в связи с усилением военного сотрудничества с Москвой в период напряженности в отношениях с США.

Ранее Австралия запланировала крупнейшие в истории страны учения.

