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Австралия запланировала крупнейшие в истории страны учения

Австралия начала крупнейшие в своей истории учения с участием 35 тысяч военных
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Bill Bachmann/Global Look Press

Австралия начала крупнейшие в истории страны международные военные учения Talisman Sabrе 2025, в которых принимают участие более 35 тысяч военнослужащих из 19 стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Австралии.

Глава совместных операций вице-адмирал Джастин Джонс уточнил, что маневры будут проходить на море, суше, в воздухе, космосе и киберпространстве.

Talisman Saber — ежегодные международные учения, которые проводят Австралия и США. Они проходят раз в два года и включают совместные действия военных сил обеих стран. В 2025 году учения стартовали 13 июля с торжественной церемонии на борту авианосца «Аделаида».

В учениях Talisman Sabre 2025 примут участие военные из США, Канады, Фиджи, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Филиппин, Норвегии, Папуа — Новой Гвинеи, Южной Кореи, Сингапура, Таиланда, Тонга и Великобритании.

По данным министерства обороны, в течение трех недель военнослужащие Австралии и стран-партнеров будут проводить учения в штатах Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Западная Австралия, на Северной Территории и острове Рождества. Учения включат боевые стрельбы, полевые тренировки, подготовку войск, высадки морского десанта, маневры сухопутных войск, воздушные бои и морские операции.

9 июля на Тайване начались ежегодные военные учения «Ханьгуан». По данным журналистов, они продляться до 18 июля и станут самыми масштабными в истории острова. С 1984 года такие маневры обычно длятся пять дней и четыре ночи. Они нацелены на проверку боеготовности Тайваня в случае возможного вторжения Китая.

Ранее в Кремле отреагировали на учения эстонской армии с HIMARS в Балтике.

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