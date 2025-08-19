На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Британия поможет Украине провести выборы по окончании конфликта

Express: Британия подписала с Украиной меморандум о помощи в проведении выборов
true
true
true
close
Toby Melville/Reuters

Великобритания поможет Украине провести выборы по окончании военного конфликта на территории страны. Об этом сообщает британское издание Express со ссылкой на главу ЦИК Украины Олега Диденко.

«Во вторник в Лондоне избирательные комиссии Великобритании и Украины согласовали меморандум о взаимопонимании, который поможет укрепить избирательный процесс в стране», — говорится в материале.

Сообщается, что Лондон будет отвечать за проведение голосования заграницей, а также за регулирование финансов и обеспечение безопасности бюллетеней и кандидатов. По словам Диденко, меморандум позволит подготовиться к «самым сложным выборам в истории нашей страны».

18 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Зеленского при участии ряда европейских лидеров, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте.

В ходе встречи Трамп пошутил над отсутствием выборов на Украине, отметив, что ведение боевых действий является лишь предлогом для отсрочки электорального процесса. На это Зеленский ответил, что «демократические выборы» на Украине «скоро будут организованы» при дополнительных мерах безопасности.

Ранее экс-премьер России объяснил, как легитимизироваться Зеленскому.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами