Британия поможет Украине провести выборы по окончании конфликта

Express: Британия подписала с Украиной меморандум о помощи в проведении выборов

Великобритания поможет Украине провести выборы по окончании военного конфликта на территории страны. Об этом сообщает британское издание Express со ссылкой на главу ЦИК Украины Олега Диденко.

«Во вторник в Лондоне избирательные комиссии Великобритании и Украины согласовали меморандум о взаимопонимании, который поможет укрепить избирательный процесс в стране», — говорится в материале.

Сообщается, что Лондон будет отвечать за проведение голосования заграницей, а также за регулирование финансов и обеспечение безопасности бюллетеней и кандидатов. По словам Диденко, меморандум позволит подготовиться к «самым сложным выборам в истории нашей страны».

18 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Зеленского при участии ряда европейских лидеров, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте.

В ходе встречи Трамп пошутил над отсутствием выборов на Украине, отметив, что ведение боевых действий является лишь предлогом для отсрочки электорального процесса. На это Зеленский ответил, что «демократические выборы» на Украине «скоро будут организованы» при дополнительных мерах безопасности.

