Путин: у Конституционного суда Украины нет кворума и полномочий

Президент России Владимир Путин заявил, что у Конституционного суда Украины нет кворума и полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.

«За последние годы истекли полномочия некоторых членов Конституционного суда [Украины], у него нет кворума для принятия решений, поэтому это путь в никуда», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов о ситуации с выборами на Украине, отсутствии главы конституционного суда в этой стране и полномочиях украинского главы Владимира Зеленского.

В конце августа основатель партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что срок полномочий Зеленского истек еще в мае прошлого года, и он не может считаться президентом Украины.

Политик подчеркнул, что в случае подписания мирных соглашений возникнет риск их пересмотра, так как преемник Зеленского сможет заявить о его нелегитимности.

Срок полномочий украинского президента истек 20 мая 2024 года. Выборы нового лидера на Украине проводить не стали из-за объявленного в стране военного положения.

18 августа во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме Зеленский заявил, что украинские власти будут готовы провести «открытые демократические выборы» в стране, когда будет заключено перемирие с Россией.

Ранее сообщалось, что Британия поможет Украине провести выборы по окончании конфликта.