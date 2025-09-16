Глава горсовета Ялты прокомментировал объявление его в розыск на Украине

Шимановский заявил, что с иронией отнесся к объявлению его в розыск на Украине

Глава горсовета Ялты Константин Шимановский заявил, что с иронией отнесся к объявлению его в розыск на Украине. Его слова передает РИА Новости.

«Подобные решения украинского МВД воспринимаю с иронией. Я не от кого не скрываюсь, нахожусь на своем рабочем месте и работаю на благо любимого города и жителей. Я принял однозначное, выверенное и правильное решение в 2014 году стать гражданином Российской Федерации, а что там думают на этот счет в МВД Украины, мне абсолютно все равно», — поделился Шимановский.

Он возглавляет ялтинский горсовет с 2019 года. Чиновник родился 30 октября 1977 года в Ялте.

По информации агентства, МВД Украины отнесло Шимановского к категории лиц, которые якобы скрываются от органов досудебного расследования, и объявило его в розыск.

Служба безопасности Украины (СБУ) также объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллу Памфилову.

Согласно базе данных Службы безопасности Украины (СБУ), Памфилова находится в розыске с ноября прошлого года. Главу ЦИК России обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в соучастии в «ведении агрессивной войны».

Позже официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что СБУ объявила в розыск Памфилову, чтобы узнать у нее, как проводить выборы.

Ранее Тимати порекомендовал СБУ «искать его в клубе».