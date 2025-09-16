Шойгу оценил ситуацию на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке остается непростой. Об этом секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил на встрече с советником премьер-министра Ирака по нацбезопасности Касемом аль-Араджи, отмечает ТАСС.

Шойгу выразил надежду на то, что встреча пройдет конструктивно, по-деловому, и сторонам удастся обсудить региональную безопасность в рамках двусторонних отношений.

«Надеюсь на конструктивную и деловую атмосферу и на обсуждение тех актуальных вопросов, которые сегодня у нас есть на повестке», — добавил Шойгу.

Во время своей рабочей поездки в Багдад он отметил, что контакты между Россией и Ираком становятся интенсивнее, обсуждаются вопросы бизнеса, экономики, транспорта, военного и военно-технического сотрудничества.

О перспективах контактов с Ираком в июле «Газете.Ru» рассказала руководитель комитета по работе с Ираком Ассоциации экспортеров и импортеров Юлия Куварзина. Она отметила, что иракский рынок является молодым и быстро развивающимся. По этой причине Ирак может стать перспективным партнером для России.

Ранее сообщалось, что Ирак займется улучшением системы ПВО в свете атак Израиля.