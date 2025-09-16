На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рябков назвал причину заморозки переговоров по Украине

Рябков: нет оснований говорить о трехстороннем саммите России, Украины и США
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Пока от Киева не будет разумного отклика на предложения российской стороны, говорить о проведении саммита с участием лидеров РФ, Украины и США не приходится. Об этом заявил ТАСС заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Рябков обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин «исчерпывающим образом» высказался о потенциальной встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Уж если на эти наши сигналы нет здравого, трезвого, разумного отклика, тем более нет оснований говорить о некоем трехстороннем формате», — подчеркнул собеседник агентства.

В начале сентября Владимир Путин по итогам своего четырехдневного визита в Китай заявил, что никогда не исключал возможности встречи с Зеленским. При этом глава государства задался вопросом, «есть ли какой-то смысл в этих встречах».

Путин подчеркнул, что если президент Украины готов к встрече, то ему необходимо приехать в Москву. Глава государства отметил, что столица РФ является лучшим местом для саммита России и Украины на высшем уровне.

Ранее Путин гарантировал стопроцентную безопасность Зеленского в Москве.

Переговоры о мире на Украине
