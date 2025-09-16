Власти Красноярска назвали срок назначения нового мэра после ареста Логинова

Исполняющего обязанности главы Красноярска назначит губернатор края Михаил Котков в течение 10 дней после отставки арестованного по обвинению в получении взяток на 180 млн рублей Владислава Логинова (на фото). Об этом сообщила председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению красноярского горсовета Елена Южакова в ходе заседания.

«В течение 10 дней губернатор (Михаил Котюков — прим. ред.) назначит исполняющего обязанности главы города. Дальше в течение полугода процедура избрания, ну, максимально до полугода», — заявила она.

В ходе заседания депутаты городского совета Красноярска приняли отставку Логинова. В голосовании по вопросу отставки мэра приняли участие 32 парламентария.

9 июня сотрудники правоохранительных органов задержали Логинова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В Следственном комитете РФ рассказали, что взятку в размере более 180 млн рублей мэру Красноярска передал директор одной из фирм, которой чиновник помог выиграть тендеры на ремонт городских дорог.

На следующий день суд в Москве избрал Логинову меру пресечения в виде заключения под стражу. Бывший мэр свою вину не признал и подал апелляцию, однако суд решил оставить решение в силе.

Ранее сообщалось, что экс-глава Сахалина, обвиненный во взятках, осваивает в колонии новую профессию.