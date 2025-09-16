На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Красноярска назвали срок назначения нового мэра после ареста Логинова

Губернатор Красноярского края назначит мэра за 10 дней после отставки Логинова
Илья Питалев/РИА Новости

Исполняющего обязанности главы Красноярска назначит губернатор края Михаил Котков в течение 10 дней после отставки арестованного по обвинению в получении взяток на 180 млн рублей Владислава Логинова (на фото). Об этом сообщила председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению красноярского горсовета Елена Южакова в ходе заседания.

«В течение 10 дней губернатор (Михаил Котюков — прим. ред.) назначит исполняющего обязанности главы города. Дальше в течение полугода процедура избрания, ну, максимально до полугода», — заявила она.

В ходе заседания депутаты городского совета Красноярска приняли отставку Логинова. В голосовании по вопросу отставки мэра приняли участие 32 парламентария.

9 июня сотрудники правоохранительных органов задержали Логинова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В Следственном комитете РФ рассказали, что взятку в размере более 180 млн рублей мэру Красноярска передал директор одной из фирм, которой чиновник помог выиграть тендеры на ремонт городских дорог.

На следующий день суд в Москве избрал Логинову меру пресечения в виде заключения под стражу. Бывший мэр свою вину не признал и подал апелляцию, однако суд решил оставить решение в силе.

Ранее сообщалось, что экс-глава Сахалина, обвиненный во взятках, осваивает в колонии новую профессию.

