Эксперт: Трамп не пойдет на масштабные санкции против России

Аналитик Озер: Трамп вряд ли пойдет на серьезные санкции против России
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп вряд ли примет решение о введении серьезных санкций против России. Об этом РИА Новости заявил эксперт аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер.

«Не следует ожидать, что Трамп введет серьезные санкции против России или откажется от своей роли посредника в украинском вопросе», — подчеркнул он.

Как пояснил Озер, в последние годы США строят политику, в основе которой - стремление использовать РФ как фактор баланса в Арктическом регионе и в более широком евразийском контексте.

13 сентября Трамп направил государствам Североатлантического альянса письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть.

Спустя два дня спикер Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что Европейский союз постепенно отказывается от российских энергоресурсов, как того и требовал президент США.

Ранее в Китае оценили последствия введения пошлин США из-за российской нефти.

