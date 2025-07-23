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Экс-посол США сделал признание об американской операции в Ираке

Экс-посол США в РФ Макфол признался, что был против вторжения в Ирак
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Misha Japaridze/AP

Бывший посол США в России Майкл Макфол был против вторжения американских войск в Ирак. Об этом он сказал в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), видео опубликовано на YouTube.

«Я был против той войны. Я считал, что Саддаму Хусейну надо дать время, чтобы он доказал, что у него нет ядерного оружия и оружия массового поражения. Я считаю, что администрация [Джорджа] Буша поторопилась», — сказал дипломат.

Макфол также высказал мнение, что Соединенным Штатам необходимо было получить резолюцию Совбеза ООН в поддержку решения Вашингтона по Ираку. И тот факт, что США этого не сделали, должен был остановить страну от идеи вторгнуться в Ирак, добавил экс-посол.

В 1990 году Ирак под руководством Саддама Хусейна захватил Кувейт, чем бросил вызов США и западному миропорядку. США на вызов ответили и за полтора месяца наголову разгромили иракскую армию, не понеся значительных потерь. Саддам решил сразиться с соперником не по весу. 29 ноября 1990 года Совбез ООН выдвинул Ираку ультиматум: до 15 января 1991 года иракская армия должна вернуться к международным границам — в противном случае против нее будут использованы любые разумные средства, чтобы выдворить силой. Впоследствии США начали операцию «Буря в пустыне» и вторглись в Ирак. Подробнее о тех событиях — в материале «Газеты.Ru».

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