На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил об уничтожении трех членов венесуэльского наркокартеля

Трамп: точечным ударом уничтожены три участника венесуэльского наркокартеля
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

В международных водах точечным ударом были уничтожены трое наркоторговцев из Венесуэлы. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, удар был нанесен, когда три венесуэльских «наркотеррориста» перевозили наркотики через международные воды.

Он уточнил, что операцию провело Южное командование Вооруженных сил США, никто из американских военных не пострадал. Глава Белого дома отметил, что наркотики направлялись в Соединенные Штаты, где являются «смертельным оружием», которым отравляют американцев.

13 сентября глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что американский корабль атаковал рыболовецкое судно в исключительной экономической зоне латиноамериканской страны.

Инцидент произошел на следующий день после того, как президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в желании колонизировать Венесуэлу.

Ранее президент Венесуэлы объявил мобилизацию 25 тысяч военных из-за активности США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами