Трамп заявил об уничтожении трех членов венесуэльского наркокартеля

В международных водах точечным ударом были уничтожены трое наркоторговцев из Венесуэлы. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, удар был нанесен, когда три венесуэльских «наркотеррориста» перевозили наркотики через международные воды.

Он уточнил, что операцию провело Южное командование Вооруженных сил США, никто из американских военных не пострадал. Глава Белого дома отметил, что наркотики направлялись в Соединенные Штаты, где являются «смертельным оружием», которым отравляют американцев.

13 сентября глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что американский корабль атаковал рыболовецкое судно в исключительной экономической зоне латиноамериканской страны.

Инцидент произошел на следующий день после того, как президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в желании колонизировать Венесуэлу.

Ранее президент Венесуэлы объявил мобилизацию 25 тысяч военных из-за активности США.