Венесуэла обвинила США в захвате рыболовного судна

Глава МИД Венесуэлы Хиль заявил о захвате США судна с девятью рыбаками
Mary Altaffer/AP

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что американский корабль атаковал рыболовецкое судно в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) латиноамериканской страны. Это обвинение министр опубликовал в своем Telegram-канале.

«Венесуэльское судно «Кармен Роса», на борту которого находились девять скромных рыбаков, занимавшихся промыслом тунца, шедшее в 48 морских милях к северо-востоку от острова Ла-Бланкилья, <..> было незаконным и враждебным образом атаковано эсминцем ВМС США USS Jason Dunham (DDG-109)», — заявил дипломат.

Сообщается, что американские военные высадились на борту судна и удерживали рыбаков около восьми часов. Подчеркивается, что корабль США был оснащен крылатыми ракетами и укомплектованным морскими пехотинцами. Задержание судна в Венесуэле назвали «провокацией с незаконным использованием несоразмерных военных средств» и продолжением «провалившейся политики смены режима». В Каракасе потребовали от США прекратить предпринимать подобные шаги как ставящие под угрозу безопасность и мир в регионе.

По словам Пинто, во время инцидента ВС Венесуэлы отслеживали инцидент в реальном времени с помощью авиации и флота, сопровождая рыбаков до их освобождения, и не поддавались на провокации.

Инцидент произошел на следующий день после того, как президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в желании колонизировать Венесуэлу.

Ранее президент Венесуэлы объявил мобилизацию 25 тысяч военных из-за активности США.

