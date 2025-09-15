МИД Узбекистана выразил протест из-за нападения на граждан республики в России

МИД Узбекистана выразил протест после нападения на узбеков во Владивостоке

МИД Узбекистана выразил протест после нападения на граждан республики во Владивостоке. Об этом пишет Gazeta.uz со ссылкой на генконсула страны Юсупа Кабулжанова.

«В представительство МИД России во Владивостоке и прокуратуру Приморского края направлены ноты о необходимости принятия всех соответствующих мер по данному вопросу», — заявил дипломат.

Утверждается, что в сети появились видеоролики с нападением на граждан Узбекистана. Издание сообщило о нескольких нападениях людей в масках, одним из пострадавших стал таксист.

Недавно в Москве мигранты набросились на сотрудника дорожной инспекции, который занимался эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей. Возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Напавшие на дорожного инспектора мигранты заключены под стражу.

До этого в Санкт-Петербурге мигрант проломил лопатой голову незнакомцу. Все произошло возле дома на 1-й Советской улице.

Ранее пьяный мигрант преследовал детей в супермаркете в Подмосковье.