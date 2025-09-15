На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МИД Узбекистана выразил протест из-за нападения на граждан республики в России

МИД Узбекистана выразил протест после нападения на узбеков во Владивостоке
Павел Лисицын/РИА Новости

МИД Узбекистана выразил протест после нападения на граждан республики во Владивостоке. Об этом пишет Gazeta.uz со ссылкой на генконсула страны Юсупа Кабулжанова.

«В представительство МИД России во Владивостоке и прокуратуру Приморского края направлены ноты о необходимости принятия всех соответствующих мер по данному вопросу», — заявил дипломат.

Утверждается, что в сети появились видеоролики с нападением на граждан Узбекистана. Издание сообщило о нескольких нападениях людей в масках, одним из пострадавших стал таксист.

Недавно в Москве мигранты набросились на сотрудника дорожной инспекции, который занимался эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей. Возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Напавшие на дорожного инспектора мигранты заключены под стражу.

До этого в Санкт-Петербурге мигрант проломил лопатой голову незнакомцу. Все произошло возле дома на 1-й Советской улице.

Ранее пьяный мигрант преследовал детей в супермаркете в Подмосковье.

