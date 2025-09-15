Мадуро предложил созвать конференцию по вопросам мира в Карибском регионе

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне присутствия военных кораблей США у берегов страны предложил созвать международную конференцию по вопросам мира в Карибском регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я направил письмо нескольким президентам стран Латинской Америки и Карибского бассейна. <...> Я надеюсь, что эта инициатива в области политики, с большой буквы «П», в области дипломатии мира, воплотится в жизнь и сыграет превентивную роль», — сказал он.

Мадуро подчеркнул, что Венесуэла хочет мира.

2 сентября президент США Дональд заявил об уничтожении 11 членов венесуэльского наркокартеля в ходе операции ВМС США в международных водах. Республиканец подчеркнул, что Венесуэла не предпринимает достаточных усилий для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В ответ Мадуро заявил, что его страна столкнулась с самой серьезной угрозой американского вторжения за последние сто лет и объявил мобилизацию 25 тысяч военных.

Ранее Трамп ушел от ответа по поводу применения военной силы против Венесуэлы.