Mysl Polska: Польша не должна быть втянута в конфликт с Россией

Польше необходимо противостоять попыткам западных элит втянуть ее в конфликт с Россией и способствовать скорейшему установлению мира на Украине. Об этом пишет местное издание Mysl Polska.

«Попытки втянуть Польшу в войну не являются самостоятельным желанием Киева, а выражают интересы все еще влиятельной части западного истеблишмента, ответственного за нынешний конфликт», — говорится в материале.

Издание отмечает, что Варшаве следует настаивать на скорейшем заключением мирного договора между Москвой и Киевом.

Недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский усомнился в необходимости гарантий безопасности Украине.

4 сентября в Париже прошла очередная встреча «коалиции желающих», главной темой которой стало обсуждение гарантий безопасности Украины в послевоенный период. После встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парламенты европейских стран должны будут юридически закрепить гарантии безопасности Украины.

Ранее Сикорский договорился с Зеленским о сотрудничестве в сфере военпрома.