В польском кабмине выступили против гарантий безопасности Украине

Глава МИД Польши Сикорский усомнился в необходимости гарантий безопасности Киеву
Yves Herman/Reuters

Глава МИД Польши Сикорский усомнился в необходимости гарантий безопасности Украине. Свои опасения он выразил в интервью украинскому изданию «Страна.ua».

«Если мы предоставляем Украине гарантии безопасности, мы говорим, что можем начать войну против России. <..> Кто хочет воевать с Россией — может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих», — заявил он.

По словам министра, сейчас ему не кажется, что возможное военное противостояние с Россией пользуется поддержкой населения и идея о нем является «убедительной».

4 сентября в Париже прошла очередная встреча «коалиции желающих», главной темой которой стало обсуждение гарантий безопасности Украины в послевоенный период. После встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парламенты европейских стран должны будут юридически закрепить гарантии безопасности Украины.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что США совместно с партнерами разберутся с вопросом выработки гарантий безопасности для Украины.

Ранее МИД России назвал «лучшую гарантию безопасности» для Украины.

