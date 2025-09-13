Консульство Испании в Москве приостановило выдачу виз россиянам

Центр BLS: генконсульство Испании в Москве перестало принимать заявления на визы

Генеральное консульство Испании в Москве временно приостановило прием заявлений на оформление виз. Об этом сообщает визовый центр BLS на своем интернет-ресурсе.

В опубликованном объявлении говорится о приостановке приема документов «по техническим причинам» до особого распоряжения.

Причины и предполагаемая продолжительность ограничений не указаны.

Испания, наряду с Италией, Францией и Грецией, считалась одним из наиболее доступных направлений для россиян при оформлении шенгенских виз.

В сентябре вступили в силу новые правила, регламентирующие подачу заявлений на неиммиграционные визы в США. Для стран, где американские представительства не функционируют, ведомство определило конкретные посольства, ответственные за прием заявлений. Так, гражданам Российской Федерации, желающим оформить визу B1/B2, студенческую визу или любую другую визу, не предусматривающую иммиграцию, предписано обращаться в американские диппредставительства в Астане (Казахстан) или Варшаве (Польша).

