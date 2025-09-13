На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Консульство Испании в Москве приостановило выдачу виз россиянам

Центр BLS: генконсульство Испании в Москве перестало принимать заявления на визы
close
Andrea Comas/Reuters

Генеральное консульство Испании в Москве временно приостановило прием заявлений на оформление виз. Об этом сообщает визовый центр BLS на своем интернет-ресурсе.

В опубликованном объявлении говорится о приостановке приема документов «по техническим причинам» до особого распоряжения.

Причины и предполагаемая продолжительность ограничений не указаны.

Испания, наряду с Италией, Францией и Грецией, считалась одним из наиболее доступных направлений для россиян при оформлении шенгенских виз.

В сентябре вступили в силу новые правила, регламентирующие подачу заявлений на неиммиграционные визы в США. Для стран, где американские представительства не функционируют, ведомство определило конкретные посольства, ответственные за прием заявлений. Так, гражданам Российской Федерации, желающим оформить визу B1/B2, студенческую визу или любую другую визу, не предусматривающую иммиграцию, предписано обращаться в американские диппредставительства в Астане (Казахстан) или Варшаве (Польша).

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как изменится турпоток между Россией и Китаем после отмены виз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами