Полиция Грузии задержала оппозиционера за пророссийскую надпись на предвыборном баннере

В Грузии задержали оппозиционера Хоштария за надпись «Русская мечта» на баннере

Полиция в Тбилиси задержала лидера оппозиционной грузинской партии «Дроа» Элене Хоштария за порчу предвыборного баннера кандидата в мэры столицы от партии «Грузинская мечта» Кахи Каладзе (действующий мэр Тбилиси — прим. ред.). Об этом сообщает в понедельник телекомпания «ТВ Пирвели».

Согласно опубликованной в соцсетях видеозаписи, Хоштария оставила надпись «Русская мечта» на баннере политика. По словам женщины, таким образом она выразила солидарность с девушкой, задержанной ранее за повреждение агитационного баннера Каладзе.

Министерство внутренних дел Грузии сообщало, что повредившей баннер Меги Диасамидзе грозит до трех лет лишения свободы, однако позднее она была освобождена под залог в размере 2 тысяч лари (примерно 61 тыс. рублей).

Выборы в органы местного самоуправления назначены на 4 октября.

В конце июня Хоштария также заявляла о необходимости «свергнуть режим» и объявила голодовку в знак протеста против властей.

