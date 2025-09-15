Путин поздравил Солнцева с результатом на выборах в Оренбургской области

Путин поздравил Солнцева с результатом на выборах губернатора Оренбуржья

Президент России Владимир Путин поздравил Евгения Солнцева с результатом на выборах главы Оренбургской области. Его слова приводит РИА Новости.

«Поздравляю вас, удачи», — сказал Путин.

В свою очередь Солнцев заявил, что выборы прошли нормально. Явка на данный момент составляет 49%.

По данным ЦИК, врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев набрал 83,85% голосов избирателей. Высокий результат также демонстрируют действующий глава Татарстана Рустам Минниханов — 88,12%, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн — 86,92%, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко — 84,21%.

В Единый день голосования, 14 сентября, выборы разных уровней прошли в 81 регионе Российской Федерации. Состоялись прямые выборы губернаторов 20 регионов, депутатов 11 заксобраний, 25 дум административных центров. Также прошли избирательные кампании в органы местного самоуправления.

Ранее Памфилова сообщила о беспрецедентной атаке хакеров во время выборов.