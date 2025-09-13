Пентагон выделил более $10 млрд на секретные вооружения против Китая

Пентагон выделил более $10,8 млрд на разработку 25 секретных вооружений по программе SHOTCALLER в целях сдерживания Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы минобороны Соединенных Штатов.

В рамках указанной программы есть инициатива Advanced Innovative Technologies, которая уже в 2026 году получит $1,16 млрд. Это крупнейшая часть программы.

Как сообщается, сама программа SHOTCALLER ориентирована создание оружия дальнего действия и объединение данных с космических, авиационных и морских систем.

В начале сентября на саммите ШОС в Тяньцзине лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали единство, писали американские СМИ. По оценкам WSJ и Axios, оптика встречи и тон заявлений Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди адресованы в том числе Вашингтону: усилия Дональда Трампа отдалить Нью-Дели от Москвы и разорвать связку Москва—Пекин заметного эффекта не дали. При этом, считают эксперты, между Китаем и Индией сохраняется недоверие, а решения ШОС — от создания банка развития до расширения расчетов в нацвалютах — пока остаются на уровне заявлений.

