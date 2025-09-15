На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп высказался о судьбе Tiktok в США

Трамп: переговоры о работе Tiktok в США продолжаются, и их исход зависит от КНР
Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о работе приложения TikTok в США продолжаются, и их исход зависит от КНР. Слова американского лидера приводит Reuters.

14 сентября в Мадриде состоялась встреча американской и китайской делегаций, на которой обсуждался TikTok, экономическое сотрудничество между двумя странами и торговые ограничения. Журналистам об итогах переговоров не сообщили.

В последние дни пребывания на посту президента США Джо Байден анонсировал блокировку TikTok в США из-за отказа собственника компании продать ее американцу. Решение вступило в силу 19 января. Сразу после возвращения в Белый дом 20 января Трамп отменил это решение, прокомментировав его собственным роликом в TikTok. Таким образом, 19 января американцы провели без этой социальной сети около суток. Тем не менее, Трамп продолжил политику Байдена в отношении сети, лишь дав ей отсрочку для поисков нового собственника.

22 августа Трамп заявил, что у него есть список покупателей из США, желающих купить TikTok.

Ранее Дональд Трамп уволил директора по цифровому контенту из-за массовой критики в свой адрес в TikTok.

