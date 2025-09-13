В Финляндии заявили о включении страны в операцию НАТО «Восточный страж»

Операция НАТО «Восточный страж», направленная на усиление восточного фланга альянса, коснется и Финляндии. Об этом заявил финский премьер Петтери Орпо в интервью телерадиокомпании Yle.

«Хотя основной акцент делается на ключевых странах Восточной Европы, Рютте вчера подчеркнул, что это относится ко всей границе с Россией, включая северные территории, а значит, и к Финляндии. Мы, безусловно, участвуем в процессе планирования и рассматриваем возможности усиления всего восточного фланга», — пояснил Орпо.

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале операции «Восточный страж» (Eastern Sentry), призванной укрепить оборону восточных рубежей альянса после инцидента с беспилотниками в Польше. По его словам, «эта военная активность» будет включать «различные ресурсы союзников, включая Данию, Францию, Великобританию, Германию и других».

13 сентября Генштаб польской армии подтвердил начало реализации этой операции.

Ранее главком НАТО в Европе раскрыл детали операции «Восточный страж».