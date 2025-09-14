Трамп поставил Европе невыполнимое условие по санкциям против России

NYT: Трамп поставил ЕС невыполнимое условие для усиления санкций против России

Президент США Дональд Трамп поставил Европе невыполнимые условия для санкций Вашингтона против России. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Ранее в этом месяце Трамп в телефонном разговоре заявил европейским лидерам, что хочет, чтобы они сократили закупки российской нефти. Это условие почти наверняка не будет выполнено, о чем известно г-ну Трампу и его советникам», — говорится в сообщении издания.

Как пишет NYT, большинство других европейских стран значительно сократили импорт российской нефти, однако некоторые из них все еще зависят от российского природного газа.

На этом фоне администрация США также призвала страны «Большой семерки» ввести пошлины против государств, покупающие российскую нефть.

В ходе консультаций с представителями G7 глава американского финансового ведомства Скотт Бессент повторил призыв президента Дональда Трампа к союзникам присоединиться к торговым ограничениям против покупателей российской нефти.

