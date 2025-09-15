Лукашенко заявил об отсутствии альтернативы переговорам по Украине

Мирным переговорам по вопросу урегулирования на Украине нет альтернативы, это должен быть открытый и уважительный диалог. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу «Разведчик».

По его словам, договоренности должны учитывать интересы всех сторон, а диалог должен быть построен на принципах уважения.

«Мирным переговорам по Украине нет альтернативы. Но это должен быть открытый и уважительный диалог, который позволит найти компромисс с учетом интересов всех сторон конфликта», — заявил Лукашенко.

В ходе этого же интервью он отметил, что недружественная политика Запада по отношению к Российской Федерации и Республике Белоруссия не меняется, а перерастает в откровенно агрессивную форму.

Президент объяснил, что прошло уже 80 лет с окончания Второй мировой войны, но на Западе до сих пор считают Россию и Белоруссию и их братский союз угрозой. По словам Лукашенко, под этим предлогом страны НАТО спешно вооружает Европу, а Польша, Латвия, Литва и Эстония в угоду своим «хозяевам» выдумывают якобы защитные меры.

Ранее Лукашенко рассказал, как Белоруссию хотели поставить на колени.