Победители губернаторских выборов определились в нескольких регионах РФ

В нескольких российских регионах уже определились победители губернаторских выборов. Об этом пишет РИА Новости.

После подсчета 100% протоколов первое место на выборах главы Пермского края занял действующий губернатор Дмитрий Махонин. Он набрал 70,94% голосов. В Брянской области выиграл Александр Богомаз, который также является действующим главой региона. За него проголосовали 78,78% избирателей.

Действующие губернаторы Архангельской, Ленинградской, Костромской и Иркутской областей Александр Цыбульский (67,32%), Александр Дрозденко (84,21%), Сергей Ситников (67,63%) и Игорь Кобзев (60,79%) одержали победу на выборах в своих регионах. Главы Камчатского и Краснодарского краев Владимир Солодов и Вениамин Кондратьев набрали 62,97% голосов после подсчета 100% протоколов и 83,41% голосов после подсчета 98,02% протоколов соответственно, таким образом заняв первые места.

Свои должности сохранили и губернатор Севастополя Михаил Развожаев (81,72%), глава Татарстана Рустам Минниханов (88,15% после подсчета 98,62% протоколов) и глава Чувашии Олег Николаев (67,06%).

В Свердловской области главой региона избрали врио губернатора Дениса Паслера (61,3%). Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн набрал 86,92% голосов, врио главы Еврейской автономной области Мария Костюк — 83,02% голосов, врио главы Коми Ростислав Гольдштейн — 70,04% голосов, врио губернатора Новгородской области Александр Дронов — 62,19% голосов, а врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов — 73,84% голосов. Такие результаты позволили им занять первые места на выборах.

Данные Центральной избирательной комиссии РФ свидетельствуют о том, что на выборах губернатора Ростовской области выиграл Юрий Слюсарь — исполняющий обязанности главы региона. Специалисты подсчитали 99,05% протоколов, при этом чиновник набрал 81,2% голосов.

Всего выборы губернаторов проходили в 20 регионах страны. Голоса еще не подсчитаны в Калужской области.

Ранее в министерстве внутренних дел РФ сообщили о попытках оппозиции сорвать выборы.