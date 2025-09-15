В МВД рассказали о попытках оппозиции сорвать выборы

Представители оппозиции из-за рубежа призывали к созданию искусственных очередей в избирательных участках. Об этом заявил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов страны МВД России Ленар Габдурахманов, передает РИА Новости.

«Оппозиционные силы из-за рубежа призывали своих, пусть и мало, сторонников сегодня в 12 часов приходить одномоментно на свои избирательные участки с целью создания очередей как на входе, так и у урн», — сказал глава управления.

Габдурахманов добавил, что представители оппозиции планировали снимать происходящее на видео. По словам представителя МВД, таким образом они хотели обвинить власти России и комиссию в неспособности организовать выборы. Однако благодаря профилактической работе очередей удалось избежать, отметил глава управления.

Единый день голосования — 14 сентября — охватил 81 российский регион. В субъектах прошли более 5000 избирательных кампаний, в рамках которых планировалось заместить около 47 тыс. мандатов и должностей.

Как рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, легитимность выборов была обеспечена. При этом избиратели проявили высокую активность, отметила омбудсмен.

Ранее в МВД рассказали об уголовных делах, заведенных во время единого дня голосования.