На выборах главы Ростовской области побеждает врио губернатора Слюсарь

ЦИК РФ: Слюсарь побеждает на выборах главы Ростовской области с 81,2% голосов

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь побеждает на выборах главы региона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

К текущему моменту было подсчитано 99,05% протоколов. При этом Слюсарь, представляющий партию «Единая Россия», набрал 81,2% голосов.

Второе место занял представитель КПРФ Евгений Бессонов, за которого проголосовали 9,18% избирателей. Третий результат показал член ЛДПР Денис Фраш — 3,48%. Кандидат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Косинов и представитель Партии пенсионеров Юрий Климченко заняли четвертое и пятое места соответственно, набрав 2,89% и 2,56% голосов.

Юрий Слюсарь родился в Ростове-на-Дону в июле 1974 года. В 1996 году он окончил юридический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Должность врио губернатора Ростовской области чиновник занял в ноябре 2024 года, его назначил президент РФ Владимир Путин.

В ночь на 15 сентября журналисты РИА Новости со ссылкой на ЦИК РФ сообщили, что в Пермском крае были подсчитаны 100% протоколов в рамках выборов главы региона. Победу одержал действующий губернатор Дмитрий Махонин, набравший 70,94% голосов.

Ранее в министерстве внутренних дел РФ сообщили о попытках оппозиции сорвать выборы.