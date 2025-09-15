На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Махонин победил на выборах губернатора Пермского края

Махонин одержал победу на выборах главы Пермского края с 70,94% голосов
true
true
true
close
Томас Тхайцук/Sputnik/РИА Новости

Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин победил на выборах главы региона, набрав 70,94% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По данным ЦИК, второе место заняла Ксения Айтакова, набравшая 10,3% голосов. Замкнул тройку лидеров Олег Постников, за которого проголосовали 7,89% избирателей. Четвертое место занял Денис Шитов — 5,87%, а пятую строчку заняла Людмила Караваева с 3,26% голосов.

Махонин был назначен врио губернатора Пермского края в феврале 2020 года. На этом посту он сменил Максима Решетникова, который стал министром экономического развития России. В октябре 2020 года Махонин одержал победу на выборах, получив 75,69% голосов.

Несколькими часами ранее данные ЦИК показали, что действующий губернатор Владимир Солодов одержал победу на выборах главы Камчатки. По результатам обработки 100% бюллетеней политик набрал 62,97% голосов.

Второе место получила баллотировавшаяся от ЛДПР Василина Кулиева с 13,82%, третье — кандидат от КПРФ Роман Литвинов с 13,3% голосов. При этом четвертое место получил представитель «Коммунистов России» Дмитрий Тюрин с 5,13% голосов.

Ранее в МВД рассказали о попытках оппозиции сорвать выборы.

