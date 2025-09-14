СМИ: Трамп не введет обещанные им санкции против России

Соединенные Штаты не введут санкции против России, так как требование к НАТО об отказе от нефти РФ невыполнимо. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Трамп в субботу обозначил условия введения новых санкций против России, заявив, что сделает это только в том случае, если все страны-члены НАТО сделают то же самое, а также прекратят покупать российскую нефть и введут высокие пошлины на Китай», — говорится в сообщении издания.

Трамп, как пишет NYT, говорил европейским лидерам, что США ждут от Европы сокращения потребления нефти из России

Однако такое условие «почти наверняка» не будет выполнено, считают авторы материала.

14 сентября портал Axios писал о том, что Трамп стал сомневаться в своей способности «повлиять» на президента России Владимира Путина по вопросу решения конфликта на Украине.

Ранее Bloomberg узнал о планах США по санкциям против России.