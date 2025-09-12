Bloomberg узнало о планах США по санкциям против России

США предложат странам «Большой семерки» ввести санкции против «Роснефти», а также запретить страхование морских перевозок. Об этом сообщает агентство Bloomberg, со ссылкой на документ с предложениями США, к которому оно получило доступ.

«Предложение, направленное G7, также предусматривает введение санкций в отношении так называемого теневого флота российских нефтяных танкеров и сетей, которые обеспечивают торговлю, российской нефтяной компании ПАО «Роснефть» и запрет на страхование морских перевозок», — говорится в публикации.

12 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальные санкции против России могут коснуться нефтяного и банковского сектора, а также введения пошлин.

7 сентября глава минфина США Скотт Бессент сообщил, что США готовы усилить санкционное давление на Россию, но для этого Вашингтону нужна поддержка партнеров в Европе. Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет выразил уверенность, что США «будут много обсуждать» масштабы санкций и сроки их введения.

Ранее Трамп потребовал от ЕС ввести стопроцентные пошлины против союзников России.