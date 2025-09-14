В Польше рассказали, были ли сбитые дроны начинены взрывчаткой

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сбитые в воздушном пространстве Польши, оказались пустышками. Об этом в ходе интервью для британской газеты The Guardian заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.

По его словам, ни один из дронов не был начинен взрывчаткой. При этом технические возможности для этого имелись.

«Интересно, что все они (беспилотники. — «Газета.Ru») были пустыми», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали около 20 дронов. На этом фоне в воздух были подняты истребители стран — членов НАТО, также в республике временно закрыли несколько аэропортов. Глава польского правительства Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной», обвинив Москву в провокации.

Комментируя ситуацию, в министерстве обороны РФ заявили, что объекты для поражения в Польше не планировались. В ведомстве подчеркнули, что «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Несмотря на это, руководство НАТО объявило о начале операции «Восточный часовой». Ее цель — укрепление позиций на восточном фланге Североатлантического альянса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты раскрыли, кому больше всего выгоден инцидент с БПЛА в Польше.