В МАГАТЭ связали возобновление инспекций с безопасностью

Возобновление инспекций Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иране защитит страну от возможных ударов по ядерным объектам. Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

«Я честно думаю, что если МАГАТЭ возобновит деятельность в Иране с проведением инспекций в полном объеме, то вероятность дальнейших военных действий будет ниже», — сказал он.

28 августа заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади заявил, что в случае запуска механизма, возобновляющего действие санкций ООН в отношении Ирана со стороны стран «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции), Тегеран может отказаться от сотрудничества с МАГАТЭ.

13 августа сообщалось, что Великобритания, Германия и Франция направили в ООН письмо, где говорится об их готовности инициировать введение новых санкций в отношении Ирана, если Тегеран не возобновит переговоры по поводу своей ядерной программы.

Ранее в ШОС осудили удары Израиля и США по Ирану.