СМИ: Трамп сомневается в способности «повлиять на Путина»

Axios: Трамп сомневается в своей способности повлиять на Путина

Президент США Дональд Трамп стал сомневаться в своей способности «повлиять» на президента России Владимира Путина по вопросу решения конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет портал Axios.

«Несмотря на свои обещания положить конец войне на Украине, Трамп в последнее время, похоже, сомневался в своей способности повлиять на Путина. Он признался доверенным лицам, что недооценил стремление Путина к миру», — говорится в сообщении портала.

В августе Трамп заявил, что Путин столкнется с серьезными последствиями, если он не согласится на прекращение огня на Украине или не предпримет серьезных шагов к миру во время их встречи на Аляске, напоминает Axios.

Но с тех пор Трамп не ввел новых санкций, подчеркивается в материале.

На этом фоне администрация США также призвала страны «Большой семерки» ввести пошлины против государств, покупающие российскую нефть.

В ходе консультаций с представителями G7 глава американского финансового ведомства Скотт Бессент повторил призыв президента Дональда Трампа к союзникам присоединиться к торговым ограничениям против покупателей российской нефти.

Ранее Bloomberg узнал о планах США по санкциям против России.