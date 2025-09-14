На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Трамп сомневается в способности «повлиять на Путина»

Axios: Трамп сомневается в своей способности повлиять на Путина
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп стал сомневаться в своей способности «повлиять» на президента России Владимира Путина по вопросу решения конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет портал Axios.

«Несмотря на свои обещания положить конец войне на Украине, Трамп в последнее время, похоже, сомневался в своей способности повлиять на Путина. Он признался доверенным лицам, что недооценил стремление Путина к миру», — говорится в сообщении портала.

В августе Трамп заявил, что Путин столкнется с серьезными последствиями, если он не согласится на прекращение огня на Украине или не предпримет серьезных шагов к миру во время их встречи на Аляске, напоминает Axios.

Но с тех пор Трамп не ввел новых санкций, подчеркивается в материале.

На этом фоне администрация США также призвала страны «Большой семерки» ввести пошлины против государств, покупающие российскую нефть.

В ходе консультаций с представителями G7 глава американского финансового ведомства Скотт Бессент повторил призыв президента Дональда Трампа к союзникам присоединиться к торговым ограничениям против покупателей российской нефти.

Ранее Bloomberg узнал о планах США по санкциям против России.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами