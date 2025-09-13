Путин и Собянин приняли участие в открытии новых объектов в Москве

Путин и Собянин в День города приняли участие в открытии новых объектов в Москве

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города приняли участие в открытии новых инфраструктурных объектов в российской столице. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, в субботу состоялось открытие Национального космического центра (НКЦ), который расположен на западе города.

Также планируется дать старт движению по новому участку Троицкой линии Московского метрополитена от станции «Новаторская» до станции »ЗИЛ». Кроме того, запланировано открытие детской больницы Святого Владимира.

Церемония проходит в режиме видеоконференции, Путин и Собянин подключились к ней с балкона ситуационного центра в НКЦ.

В конце августа мэр Москвы рассказал, что в ближайшие десять лет в столице планируется открыть 60 новых станций метро. В данный момент в плановом режиме строится Рублево-Архангельская ветка, Бирюлевская и Троицкая линии, а также станции «Гольяново» и «Печатники».

Собянин также добавил, что уже в конце 2026 года в метро появится первый беспилотный поезд.

День города Москвы отмечается в первую или вторую субботу сентября. В 2025 году празднование пройдет 13 и 14 сентября. На десятках площадок за выходные пройдут более 130 мероприятий — от технологического фестиваля на ВДНХ и патриотического на Поклонной горе до концертов Клавы Коки и Юрия Башмета. По прогнозам синоптиков, погода в эти дни порадует теплом — ожидается около +20 градусов. Подробнее о программе — в материале «Газеты.Ru».

