Решение Финляндии разорвать связи с Российской Федерацией оказало негативное влияние на экономику республики. Об этом телерадиокомпании Yle заявил финский премьер-министр Петтери Орпо.

По его словам, тот факт, что граница с Россией закрыта, означает, что в Финляндию не поступает, например, десять миллионов кубометров древесины для нужд ее лесной промышленности. Вместе с тем политик отметил, что компании из республики «потеряли миллиарды инвестиций» в РФ.

«Все приграничные перевозки и торговля остановлены. Авиасообщение не летает над Россией. И это создает неопределенность. Все это влияет на то, что рост экономики Финляндии не соответствует желаемому», — сказал премьер.

8 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что восточная часть Финляндии после разрыва связей с Россией страдает от безработицы.

Он напомнил, что в 2024 году темпы роста экономики Финляндии уменьшились на 0,3% по сравнению с 2023 годом. В свою очередь неопределенность экономических перспектив, как сообщил Медведев, привела к сокращению инвестиций в 2024 году почти на 7%.

4 сентября журналист Андрей Ревнивцев заявил, что из европейских стран Финляндия больше всех пострадала от разрыва отношений с Россией. По его словам, крах потерпели экономические, социальные, культурные и даже семейные связи между двумя государствами.

Ранее минфин Финляндии назвал экономику страны слабой и заявил о необходимости реформ.