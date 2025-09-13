Кандидат в мэры Нью-Йорка Мамдани пообещал выдать ордер на арест Нетаньяху

Мамдани пообещал в случае избрания на пост мэра выдать ордер на арест Нетаньяху

Один из кандидатов на пост мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани пообещал в случае избрания выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом он рассказал в интервью изданию New York Times.

В свою очередь эксперты издания считают, что арест Нетаньяху практически невозможен и может нарушить федеральный закон. Однако обещание Мамдани вызовет бурную реакцию в Нью-Йорке, отмечает NYT.

В августе стало известно, что Великобритания разрабатывает санкции против Израиля из-за планов оккупировать сектор Газа. Их готовят сразу несколько британских министерств. Так, минобороны может запретить тренировки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Британии. Кроме того, министерство иностранных дел занимается поиском мер, которые убедительно продемонстрируют Израилю неприемлемость оккупации анклава.

В ноябре прошлого года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины.

