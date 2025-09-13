На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кандидат в мэры Нью-Йорка Мамдани пообещал выдать ордер на арест Нетаньяху

Мамдани пообещал в случае избрания на пост мэра выдать ордер на арест Нетаньяху
true
true
true
close
Jack Guez/Reuters

Один из кандидатов на пост мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани пообещал в случае избрания выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом он рассказал в интервью изданию New York Times.

В свою очередь эксперты издания считают, что арест Нетаньяху практически невозможен и может нарушить федеральный закон. Однако обещание Мамдани вызовет бурную реакцию в Нью-Йорке, отмечает NYT.

В августе стало известно, что Великобритания разрабатывает санкции против Израиля из-за планов оккупировать сектор Газа. Их готовят сразу несколько британских министерств. Так, минобороны может запретить тренировки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Британии. Кроме того, министерство иностранных дел занимается поиском мер, которые убедительно продемонстрируют Израилю неприемлемость оккупации анклава.

В ноябре прошлого года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины.

Ранее Нетаньяху назвал «лучший способ» положить конец войне в Газе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами