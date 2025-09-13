Вице-президент США Вэнс оценил роль Кирка в своей политической карьере

Джей Ди Вэнс: без Чарли Кирка мой путь в Белый дом был бы невозможен

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что активист Чарли Кирк сыграл ключевую роль в его политической карьере. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.

«Он [Чарли Кирк] был не просто мыслителем, но и практиком: превращал большие идеи в масштабные события с тысячами активистов. И после каждого такого события он обнимал меня, говорил, что молится за меня, и спрашивал, чем может помочь», — написал Вэнс.

Вице-президент США рассказал, что Кирк познакомил его с Дональдом Трампом-младшим.

Покушение на Чарли Кирка было совершено 10 сентября в штате Юта в США. Активист выступал в кампусе университета, в него выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею, мужчина скончался в больнице. До 14 сентября в честь Кирка будут приспущены все государственные флаги по всей Америке.

Подозреваемый в убийстве активиста задержан, им оказался 22-летний студент Тайлер Робинсон, которого сдал его отец, проработавший 27 лет в полиции. Уже известно, что Робинсону не нравились политические взгляды Кирка.

На месте преступления следователи обнаружили гильзы с провокационными надписями. Президент США Дональд Трамп заявлял, что будет настаивать на смертной казни виновного в покушении на своего соратника. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

