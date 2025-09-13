Глава Чечни прокомментировал уход дочери из политики

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал уход старшей дочери Айшат Кадыровой из политики, поскольку «это не совсем женское дело». Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам чиновника, его дочь сама изъявила желание уйти с поста зампреда кабмина Чечни, и он дал на это согласие.

«Она сейчас не только модой занимается. У нее есть другие бизнес-проекты, с которыми она прекрасно справляется. Кстати, из политики ушла не только Айшат, но и еще две другие дочери», — добавил Кадыров.

Старшая дочь главы Чечни (и старший ребенок в семье) родилась 31 декабря 1998 года. Она окончила экономический факультет Чеченского государственного университета. В октябре 2021 года Айшат Кадырова стала министром культуры Чечни. А уже спустя два года Кадыров одобрил кандидатуру дочери на пост зампреда правительства Чечни.

В конце февраля 2025 года Кадырова сообщила, что покидает пост замглавы правительства республики и вернется к работе в основанном ее матерью модном доме Firdaws, учредителем которого она является. Айшат отметила, что работа в правительстве была для нее важным опытом, но такая деятельность больше подходит «для сильного мужчины». Она добавила, что сможет принести больше пользы, занимаясь бизнесом, а не политикой.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, сколько детей у Рамзана Кадырова и чем известны его наследники.