Депутат Колесник: у Европы заканчиваются силы для поддержки Украины
РИА Новости

У Европы заканчиваются силы для поддержки Украины. Об этом aif.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«У Европы силы уже заканчиваются, но она постоянно пытается себя взбодрить с помощью непонятных дронов из пенопласта», — подчеркнул он.

Украинская армия уже трещит по швам, отметил депутат, а вместе с ней и Европа «уже потрескивает».

Американский аналитик Стив Гилл заявлял, что страны Европы не готовы отправлять своих военных на Украину, несмотря на заявления так называемой «коалиции желающих».

При этом 11 сентября итальянское издание L'Antidiplomatico со ссылкой на данные хакерской группировки KillNet писало о том, что страны, которые входят в «коалицию желающих», собираются разделить Украину.

По информации издания, речь идет о карте «Объединенные силы «коалиции желающих», датированной 16 апреля. Она показывает схему размещения контингента иностранных войск на территории Украины.

Ранее были названы возможные сценарии раздела Украины после СВО.

Переговоры о мире на Украине
