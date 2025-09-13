Очередное заявление главы Еврокомиссии (ЕК) о выделении денег Украине стало позором для Европы. Об этом в своем YouTube-канале заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«(Фон дер Ляйен – «Газета.Ru») зачем-то говорит, что на сегодняшний день размер помощи Украине составляет 170 миллиардов евро, но ей понадобится больше. Это просто позор», — подчеркнул он.

Французский политик напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский просил у ЕС выделить деньги на выплаты боевикам ВСУ.

До этого Филиппо говорил о том, что фон дер Ляйен стремится навязать государствам Евросоюза (ЕС) участие в вооруженных конфликтах.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял о том, что жесткая милитаристская позиция европейских стран осложняет урегулирование конфликта на Украине.

Песков привел в пример заявление фон дер Ляйен о необходимости превратить Украину в «стального ежа», назвав такой подход проявлением «оголтелого милитаризма».

