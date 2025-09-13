На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму заявили о необходимости перезапустить украинскую конституцию

Константинов призвал Киев исключить из украинской конституции раздел о Крыме
Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал власти Украины исключить из конституции раздел о полуострове. Его слова передает РИА Новости.

По мнению законодателя, вся украинская государственность нуждается в перезапуске. В том числе это касается конституции страны.

«И в этой перезапущенной модели места для Крыма не будет. Поскольку наше законное место в России», — подчеркнул Константинов.

27 августа глава Крыма Сергей Аксенов дал интервью для телеканала «Россия 24», в ходе которого заявил, что у президента США Дональда Трампа не осталось сомнений, что республика является исконно российской землей. Как он сказал, последние сомнения американского лидера рассеялись после саммита РФ — США на Аляске. Тогда российский президент Владимир Путин убедил хозяина Белого дома в справедливости возвращения полуострова на родину.

7 сентября Константинов пригласил Трампа посетить Крым. Парламентарий выразил уверенность, что такая поездка пошла бы на пользу американскому лидеру и позволила бы ему понять, почему в 2014 году республика присоединилась к РФ.

Ранее политолог заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «никогда не откажется» от притязаний на Крым.

