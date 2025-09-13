Российский сенатор дал совет президенту Финляндии после его встречи с Зеленским

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале посоветовал президенту Финляндии Александру Стуббу вернуться к супруге после его слова о том, что за неделю он провел с президентом Украины Владимиром Зеленским больше времени, чем с собственной женой.

«По словам президента Финляндии Александра Стубба, у него ощущение, что на прошлой неделе он провел с Зеленским больше времени, чем со своей женой. Однако, насколько можно судить, это мало на что влияет: Зеленский по-прежнему не доволен. Стуббу можно посоветовать вернуться к жене», — написал Сенатор.

11 сентября Стубб прибыл с визитом в Киев. Позднее на пресс-конференции он рассказал, что виделся с украинским президентом в течение четырех дней на встрече Северо-Балтийской «восьмерки», на которую они вместе прилетели из Парижа, а во время визита в Киев он вновь встретился с Зеленским.

По словам Стубба, лидеры двух стран обсудили усиление давления на РФ путем санкций, евроинтеграцию Украины, инвестиции в инфраструктуру республики, а также украинские гарантии безопасности.

Ранее Стубб заявил, что обладает «всей критической информацией» о России, но при этом спит спокойно.