На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский сенатор дал совет президенту Финляндии после его встречи с Зеленским

Пушков посоветовал президенту Финляндии Стуббу вернуться от Зеленского к жене
true
true
true
close
Pavel Kashaev/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале посоветовал президенту Финляндии Александру Стуббу вернуться к супруге после его слова о том, что за неделю он провел с президентом Украины Владимиром Зеленским больше времени, чем с собственной женой.

«По словам президента Финляндии Александра Стубба, у него ощущение, что на прошлой неделе он провел с Зеленским больше времени, чем со своей женой. Однако, насколько можно судить, это мало на что влияет: Зеленский по-прежнему не доволен. Стуббу можно посоветовать вернуться к жене», — написал Сенатор.

11 сентября Стубб прибыл с визитом в Киев. Позднее на пресс-конференции он рассказал, что виделся с украинским президентом в течение четырех дней на встрече Северо-Балтийской «восьмерки», на которую они вместе прилетели из Парижа, а во время визита в Киев он вновь встретился с Зеленским.

По словам Стубба, лидеры двух стран обсудили усиление давления на РФ путем санкций, евроинтеграцию Украины, инвестиции в инфраструктуру республики, а также украинские гарантии безопасности.

Ранее Стубб заявил, что обладает «всей критической информацией» о России, но при этом спит спокойно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами