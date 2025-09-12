Польша лишит неработающих украинцев социальных выплат

Польский сейм принял закон, который лишает неработающих граждан Украины права на получение социальных выплат и доступ к государственной системе здравоохранения. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте парламента Польши.

Согласно новому законодательству, семейные пособия и медицинское обслуживание будут доступны только тем иностранцам, которые профессионально активны в Польше. Закон распространяется на всех иностранных граждан, но особенно затронет украинских беженцев.

«Сейм принял закон о социальных выплатах для иностранцев. Он предполагает, что семейные пособия или доступ к государственной службе здравоохранения доступны только иностранцам, которые профессионально активны в Польше», — сообщила канцелярия парламента.

9 сентября заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Душчык предупредил, что примерно 10% украинских беженцев рискуют потерять право на социальные пособия в Польше.

25 августа стало известно, что Польша перестанет платить пособие и предоставлять бесплатное медобслуживание неработающим украинским беженцам — вето на соответствующий закон наложил президент Кароль Навроцкий. По его словам, оказываемая соцподдержка ставит украинцев «в привилегированное положение» по отношению к полякам. В правительстве пояснили, что из-за вето Варшава также больше не сможет оплачивать спутниковый интернет Starlink для Украины. Кроме того, Навроцкий предложил запретить выдачу польского гражданства «бандеровцам» и приравнять их символику к фашистской. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее число украинских беженцев в ЕС превысило 4 млн.