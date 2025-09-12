В России назвали важным шагом к стабилизации в Непале приведение к присяге Карки

РФ надеется на сохранение дружеских отношений с Непалом при новом главе кабмина

Россия рассчитывает сохранить традиционно дружеские отношения с Непалом при новом главе временного правительства этой страны Сушиле Карки. Об этом ТАСС заявил посол РФ в Катманду Алексей Новиков.

Он отметил, что российская сторона расценивает приведение Карки к присяге «как важный шаг к стабилизации внутриполитической ситуации» в стране.

«Надеемся, что дружеские отношения сохранятся, что позволит расширить связи в различных сферах», — сказал глава российского диппредставительства.

12 сентября бывшая верховная судья Сушила Карки приняла присягу в качестве главы временного правительства Непала.

Накануне президент Непала Рам Чандра Паудель согласился назначить Карки главой временного правительства и продолжить работу над роспуском палаты представителей страны. Издание Himalayan Times отмечало, что назначение Карки на должность соответствует требованиям протестующих демонстрантов поколения Z, которые призывают к немедленному роспуску парламента и формированию беспартийной временной администрации.

Ранее в кабмине Непала оценили ущерб инфраструктуре из-за беспорядков.