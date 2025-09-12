Израиль отверг резолюцию Генассамблеи ООН о двухгосударственном решении для Палестины

Израиль категорически отвергает резолюцию Генассамблеи ООН о двухгосударственном решении для Палестины и считает ассамблею «политическим цирком». Об этом говорится в заявлении израильского МИД.

«Израиль категорически отвергает решение Генеральной Ассамблеи ООН, принятое сегодня вечером. В очередной раз было доказано, насколько Генеральная Ассамблея — это политический цирк, оторванный от реальности», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в десятках пунктов декларации, одобренной этой резолюцией, нет ни единого упоминания о том, что ХАМАС является террористической организацией.

Также, подчеркивает МИД Израиля, документ не содержит информации об исключительной ответственности палестинского движения за продолжение войны в связи с отказом вернуть заложников и разоружиться.

В ведомстве заявили, что резолюция не способствует мирному решению и поощряет ХАМАС продолжать конфликт.

9 сентября в Дохе произошло несколько взрывов. Причиной стал удар израильских военных по штаб-квартире радикальной палестинской группировки ХАМАС, где в тот момент проходила встреча ее руководства.

10 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые с момента нанесения ударов по лидерам ХАМАС в Дохе упомянул Катар, обвинив его власти в «укрывательстве террористов». По словам главы израильского правительства, ЦАХАЛ действовал по такому же принципу, преследуя организаторов событий 7 октября 2023 года. Нетаньяху обвинил Катар не только в предоставлении убежища, но и в финансировании ХАМАС.

Ранее Нетаньяху оценил возможность создания государства Палестина.