На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нетаньяху оценил возможность создания государства Палестина

Нетаньяху: Израиль не позволит создать государство Палестина
true
true
true
close
Eduardo Munoz/Reuters

Израиль не допустит создания государства Палестина, заявил глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы выполним наше обещание о том, чтобы не было палестинского государства. Это место принадлежит нам», — высказался израильский премьер.

До этого он обвинил в слабости премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, который заявил, что королевство признает государство Палестина в рамках грядущей сессии Генассамблеи ООН и намерено ввести «жесткие санкции» против Израиля.

В июле о намерении признать государство Палестина заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он добавил, что «насущная необходимость сегодня — положить конец войне в секторе Газа и оказать помощь гражданскому населению». Позицию Франции поддержали несколько европейских государств.

Ранее Трамп обратился к Нетаньяху с требованием не наносить новых ударов по Катару.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами