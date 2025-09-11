Нетаньяху оценил возможность создания государства Палестина

Израиль не допустит создания государства Палестина, заявил глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы выполним наше обещание о том, чтобы не было палестинского государства. Это место принадлежит нам», — высказался израильский премьер.

До этого он обвинил в слабости премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, который заявил, что королевство признает государство Палестина в рамках грядущей сессии Генассамблеи ООН и намерено ввести «жесткие санкции» против Израиля.

В июле о намерении признать государство Палестина заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он добавил, что «насущная необходимость сегодня — положить конец войне в секторе Газа и оказать помощь гражданскому населению». Позицию Франции поддержали несколько европейских государств.

Ранее Трамп обратился к Нетаньяху с требованием не наносить новых ударов по Катару.