Павел Дуров назвал убийство Чарли Кирка нападением на свободу слова

Дуров: Кирк боролся за открытые дебаты, и враги правды ненавидели его за это

Убийство американского политического активиста Чарли Кирка в Юте — это нападение на свободу слова. Об этом заявил российский предприниматель, сооснователь Telegram Павел Дуров.

«Он боролся за открытые дебаты, и враги правды ненавидели его за это. Свобода выражения мнений подвергается нападениям по всему миру», — заявил предприниматель.

Дуров добавил, что в тот момент, когда свобода слова будет утрачена, за ней вскоре следуют все остальные свободы. Предприниматель призвал продолжать миссию Кирка по ее защите.

Покушение на Чарли Кирка было совершено 10 сентября в штате Юта в США. Активист выступал в кампусе университета, в него выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею, мужчина скончался в больнице. До 14 сентября в честь Кирка будут приспущены все государственные флаги по всей Америке.

Подозреваемый в убийстве активиста задержан, им оказался 22-летний студент Тайлер Робинсон, которого сдал его отец, проработавший 27 лет в полиции. Уже известно, что Робинсону не нравились политические взгляды Кирка.

На месте преступления следователи обнаружили гильзы с провокационными надписями. Президент США Дональд Трамп заявлял, что будет настаивать на смертной казни виновного в покушении на своего соратника. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

