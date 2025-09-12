Губернатор Юты высказался о психических заболеваниях возможного убийцы Кирка

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс во время пресс-конференции высказался о психических заболеваниях Тайлера Робинсона, задержанного за расправу над консервативным активистом Чарли Кирком.

Губернатор отметил, что мужчина жил со своей семьей в округе Вашингтон. Он не учился в Университете долины Юта, а данных о его психических заболеваниях у Кокса нет.

Праворадикальный активист Чарли Кирк был ранен во время выступления в Университете долины Юта перед 3 тыс. зрителей. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса. На видеозаписи с места покушения раздается хлопок, после которого политик падает, а испуганные зрители разбегаются. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, он не выжил. Кирк давно поддерживал президента США Дональда Трампа и возглавлял организацию Turning Point USA.

Ранее подозреваемого в расправе над Кирком выдал отец.